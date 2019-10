Gladbacher Fahnen in Istanbuler Stadion verboten

Wie wurden die Gladbach- Fans vor Ort behandelt?

Alle 1.400 Mönchengladbach-Fans, die nach Istanbul gereist waren, mussten sich am Sultan-Ahmed-Platz treffen. Von dort wurden sie mit Bussen ins Stadion gebracht. Laut der Fanhilfe Mönchengladbach waren diese allerdings so verspätet, dass es beim Einlass am Stadion große Verzögerungen gab und es zu Rangeleien kam. Zwei Borussen-Fans waren vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, weil sie angeblich Polizisten geschlagen haben sollen. Videoaufnahmen bewiesen nach Vereinsangaben aber das Gegenteil.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wie reagiert der Verein?