Drei Bornheimer Unternehmen lassen sich von Studierenden des Studiengangs „Nachhaltiges Wirtschaften“ der Alanus Hochschule und der Stiftung Gemeinwohl-Ökonomie NRW eine sogenannte „Gemeinwohl-Bilanz“ erstellen. Diese bewertet nicht wie eine Finanz-Bilanz den Profit, sondern den Beitrag eines Unternehmens zum Gemeinwohl.

Firmen gewähren tiefe Einblicke in ihre Unternehmen

Mit dabei sind der Biohof-Apfelbacher, Dalitz Immobilien und die Backmanufaktur Nelles, die in einer großen Backstube in Bornheim-Sechtem für ihre 25 Bäckereien in der Region backt. Sie alle stellen sich seit Oktober unzähligen Fragen der Studierenden und gewähren ihnen tiefe Einblicke in ihre Unternehmen.

Bäckermeister Frank Nelles leitet zusammen mit seiner Schwester Sandra die Backmanufaktur. Sie wollen mit einem klaren Bekenntnis zu fairen, sozialen und ökologischen Grundwerten ihr Unternehmen mit 250 Mitarbeitenden zukunftsfähig machen und ein attraktiver Arbeitgeber sein. Details aus dem Betrieb offen zu legen, fällt aber nicht immer leicht. „ Es ist ein bisschen befremdlich am Anfang “, erzählt Sandra Nelles, „ man fragt sich: will ich das jetzt alles so sagen? Aber letztendlich haben wir uns gesagt: klar, wir machen das. “

Nachhaltigkeit wird vergleichbar

Die Gemeinwohl-Bilanz erstellt für die Firma Nelles ein Team aus Studierenden rund um Karen Ulrich und Lukas Allmann. Sie untersuchen 20 verschiedene Kriterien und vergeben Punkte. Die Ergebnisse werden später für jeden öffentlich einsehbar sein. „ Dadurch wird Nachhaltigkeit in ganz vielen Bereichen endlich vergleichbar “, erklärt Karen Ulrich.

Über dieses Thema berichten wir am 13. Februar 2023 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.