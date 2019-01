Herumfliegende Teile des Messgeräts, das etwa die Größe eines Smartphones hatte, fügten einer Person an einem Messestand leichte Schnittverletzungen am Arm zu, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Fünf Messebesucher erlitten Knalltraumata und wurden in Krankenhäuser gebracht. Wodurch die Batterie in dem Messgerät explodierte, wurde zunächst nicht bekannt. Der Tauchcomputer hatte nach Messeangaben in der Auslage eines Ausstellers in Halle drei gelegen.

Stand: 26.01.2019, 17:48