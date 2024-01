Meerjungfrauen und Dampfboot-Fans auf der Düsseldorfer Boot

Die 9-jährige Ella und die 11-jährige Marie aus Düsseldorf gleiten in ein Wasserbecken in einer Messehalle der Boot und zwar als Meerjungfrauen. Denn für ihr Bad sind sie in eine bunte Flosse gestiegen. Eine Mitarbeiterin des Standes zeigt den Mädchen jetzt, wie sie damit vorankommen.

"Mermaiding" heißt dieser Trend. Wer will, kann für eine Flosse aus Silikon knapp 2.000 Euro und mehr ausgeben.

Mit dem Dampfboot über den Neckar

Andreas Scholz vor Dampfboot Peggy

Wir bleiben bei alternativen Antrieben und liebenswürdigen Hobbys. Andreas Scholz aus Baden-Württemberg ist eines von deutschlandweit rund 150 Mitgliedern im deutschen Dampfbootverein. Auf der Düsseldorfer Messe zeigt Scholz mehrere Nachbauten zum Beispiel ein Boot mit dem Namen "Peggy".

"Der Betriebsstoff ist in der Regel Holz bei unseren Booten" , erklärt der Mann die Dampfmaschine sichtlich erfreut über das Interesse. "Damit macht man ein Feuer im Kessel und Wasser wird verdampft." Es sei ein tolles Fahrgefühl, wenn er zum Beispiel über den Neckar tuckere, sagt Scholz:

"Es ist die Faszination, mit Dampfenergie ein Objekt voranzutreiben." Andreas Scholz vom deutschen Dampfbootverein

Niederländischer Polizist Jean Louis Becker zeigt Regeln für Bootsfahrer

Einige Meter weiter steht Jean Louis Becker vor einem Boot der niederländischen Wasserschutzpolizei. "Wir machen hier bekannt, dass wir in Holland andere Regeln haben als in Deutschland" , erklärt der Holländer. Denn viele Deutsche würden im Nachbarland auch Wassersport-Urlaub machen und die dortigen Regeln nicht kennen.

90 Meter Kanustrecke in der Messehalle

In Halle 14 erinnert die Boot an einen Vergnügungspark. Paul Goldberg paddelt hier zusammen mit zwei seiner Schülerinnen in einem Kanu durch einen 90 Meter langen künstlich angelegten Bach. Er kommt seit mehreren Jahren regelmäßig mit einem Schulprojekt auf die Düsseldorfer Boot.

Paul Goldberg testet die Kanu-Strecke

"Ich bin eigentlich Surfer" , sagt der Lehrer. Aber letztlich mache ihm alles Spaß, was auf dem Wasser stattfinde. Auch seine 14 und 15 Jahre alten Schülerinnen Alina und Anna-Lena freuen sich über den Tag ohne richtigen Unterricht.

Überhaupt sind auf der Düsseldorfer Boot viele Schulklassen unterwegs. Jörg Vieth zum Beispiel ist mit jungen Teenagern einer Duisburger Hauptschule gerade im Action-Becken gewesen. Auf dem Programm stand Stand-up-Paddeln.

"Wir versuchen den Kindern im Duisburger Norden Sportarten erfahrbar zu machen, die sie sonst nicht machen können." Lehrer Jörg Vieth

Niklas zum Beispiel stand heute zum ersten Mal auf einem Stand-up-Paddle. Wie oft er reingefallen sei, könne er nicht mehr zählen, sagt der 12-Jährige lachend. Das Wasser sei sehr kalt, aber Spaß gemacht habe es trotzdem.

Video starten, abbrechen mit Escape Yachten, Surfen und Hausboote auf der Düsseldorfer Boot Lokalzeit Bergisches Land. . 03:10 Min. . Verfügbar bis 19.01.2026. WDR. Von Alexander Schwimming.

Meerjungfrauen haben Spaß

Meerjungfrauen Ella und Marie im Wasser