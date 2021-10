Düsseldorf: Wie funktionieren die Boosterimpfungen in der Region?

Auch in Mönchengladbach bestehe für Risikopatienten die Möglichkeit, die dritte Impfung über ein städtisches Angebot zu erhalten. " Der Schwerpunkt liegt aber – so wie es Land und Bund beschlossen haben – bei den niedergelassenen Ärzten ", heißt es von der Stadt Mönchengladbach. Ähnlich sieht es in Düsseldorf aus. Hier könne man als Angehöriger der Risikogruppe auch in den beiden Impfstellen und im Impfmobil eine Boosterimpfung bekommen.

In Krefeld besteht für über 90-Jährige an zwei Tagen pro Woche die Möglichkeit, in einem bestimmten Zeitfenster in der Impfstation die Boosterimpfung zu bekommen.

In Viersen gibt es dieses Angebot nicht. Der Kreis führt weiterhin Erst- und Zweitimpfungen durch, allerdings keine Drittimpfungen.

Dritte Impfung - für wen?

Die dritte Impfung erfolgt frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung mit einem mRNA -Impfstoff, also Biontech oder Moderna. In Nordrhein-Westfalen haben aktuell Menschen aus Risikogruppen Anspruch auf die sogenannte Boosterimpfung. Dazu zählen: