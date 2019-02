Bonobo Bili, der im Wuppertaler Zoo zunächst von Artgenossen misshandelt wrde, nähert sich der Gruppe weiter an. Nun hatte der Affe nach Angaben des Zoos einen ersten sexuellen Kontakt.

Der Affe sei in den vergangenen Tagen mehrmals dabei beobachtet worden, wie er getrennt vom Rest der Gruppe sexuellen Kontakt mit einem Weibchen hatte, so ein Sprecher des Zoos am Donnerstag.

Auch mit anderen Tieren baue Bili zunehmend eine positive Beziehung auf. Man könne jedoch nicht davon ausgehen, dass Bili jetzt vollständig in die Gruppe aufgenommen sei. Der Bonobo sei nach wie vor vom Rest der Gruppe getrennt und werde nur abwechselnd mit einzelnen Tieren zusammengeführt.