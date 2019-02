Am Mittwoch (27.02.2019) beginnt der Prozess um die Bloggerin und Influencerin Bonnie Strange (alias Jana W.) vor dem Düsseldorfer Landgericht. 2017 soll sie einen Streit mit einem Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in Berlin gehabt und ihn danach via Snapchat vorgeführt und grob beleidigt haben.

"Macht den fertig!"

Unter anderem soll sie ihren Followern (derzeit 822.000 bei Instagram) die Beschreibung "blonder Typ Mitte 30" gegeben und gesagt haben: " Macht den fertig ".

Der Verkäufer hat die Influencerin nun auf 25.000 Euro Schmerzensgeld verklagt – wegen schweren Eingriffs in sein Persönlichkeitsrecht. Nach Angaben des Gerichts hat Bonnie Strange bereits eine Unterlassungserklärung abgegeben.

Kampagne gegen Hass im Netz

Nur wenige Monate nach dem Snapchat-Ausraster machte Bonnie Strange bei einer Kampagne gegen Hass im Internet mit. Dort schrieb sie auf Englisch: "Hetze im Netz kann Menschen verletzen, auch wenn es 'nur' online ist. Vergiss das nie. Schade keinen anderen Menschen. Verbreite keinen Hass. Und sei kein Arschloch und kein Verlierer. "