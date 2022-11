Bonner Umweltsatellit spürt Klimasünder auf

Ein Forschungsteam in Spanien hat keinen Zweifel: Im Süden Turkmenistans sind Klimasünder am Werk. Über den dortigen Öl- und Gasförderbecken haben sie "Methanfahnen" entdeckt. Das klimaschädliche Gas steigt dort in gewaltigen Mengen in die Atmosphäre. Das Beweismittel der Forscher der Universität Valencia: Aufnahmen des Bonner Klimasatelliten EnMAP vom 6. Oktober 2022.

Daten können Erträge von Landwirten steigern

EnMAP auf seiner Flugbahn rund um die Erde (Grafik: DLR)

In 90 Minuten umrundet EnMAP einmal die Erde. Einmal im Monat überfliegt er so jeden Punkt des Planeten und der Satellit liefert, wenn keine Wolken stören, präzise Daten über den Zustand der Erde. Herzstück ist ein sogenanntes Hyperspektrometer: Eine Art Kamera, die aber viel mehr Informationen erfasst als es ein Foto könnte oder das menschliche Auge. Diese Daten stellt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) kostenlos zur Verfügung; seit diesem Monat können sich Forscher in aller Welt mit ihren Projekten bewerben, um EnMAP für eigene Messungen zu nutzen. Der Schwerpunkt soll auf Langzeitbeobachtungen liegen. Die Ergebnisse können zum Beispiel dazu beitragen, die Erträge in der Landwirtschaft zu verbessern.