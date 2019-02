Millionen-Schaden für Bonner Münstergemeinde

Schadenssumme laut Schumacher-Anwalt utopisch

Die Situation in Bonn stelle einen in Ausmaß und Höhe singulären Fall dar, so das Erzbistum. Zentrale Verantwortung dafür trage der frühere Stadtdechant. Schumacher selbst wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Sein Anwalt kündigte für kommende Woche eine umfangreiche Erklärung an. Die Schadenssumme halte er für utopisch, ließ er vorab wissen.