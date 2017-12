Prozess in Bonn: Lebenslänglich nach 26 Jahren?

Im Bonner Mordprozess gegen einen 52-jährigen Gelegenheitsarbeiter, der vor 26 Jahren eine 38-jährige Bonnerin in ihrem Einfamilienhaus in Meßdorf mit 75 Messerstichen getötet hat, hat der Oberstaatsanwalt am Dienstag (05.12.2017) eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Da ohne das späte und umfassende Geständnis des Angeklagten die "grausame Tat" nie aufgeklärt worden wäre, hat der Ankläger keine besondere Schwere der Schuld gefordert.

Opfer zufällig ausgewählt

Der Vater von drei Kindern, der seit seiner Pubertät unter Gewaltphantasien leidet, die sich gegen Frauen richteten, hatte im November 1991 bei einem Spaziergang das spätere Opfer durch das Küchenfenster gesehen und "spontan" beschlossen, die Phantasien umzusetzen. Bei sich trug er ein Springmesser, Handschellen sowie einen Nylonstrumpf.

Angeklagter werde jede Strafe annehmen

Als die Mutter einer 12-jährigen Tochter schrie, habe er Panik bekommen und aus Angst vor Entdeckung mit dem Messer zugestochen. Der Verteidiger beanstandete zwar das Gutachten, das seinem Mandanten eine uneingeschränkte Schuldfähigkeit bescheinigte, erklärte aber im Plädoyer, dass der Angeklagte jede Strafe annehmen werde, um "das dunkle Kapitel" endlich abschließen zu können.

In seinem letzten Wort erklärte er, er bereue die Tat zutiefst, er verstehe nicht, wie es zu diesem Wahnsinn hatte kommen können. Das Bonner Schwurgericht will in der kommenden Woche ein Urteil sprechen.