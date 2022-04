Bonner Leinen los – Ausflugssaison auf dem Rhein beginnt

Auch Köln Düsseldorfer Liniensaison beginnt bald

Schon jetzt sind in der Region Köln Bonn auch die Ausflugsschiffe der Köln Düsseldorfer Rheinschifffahrt ( KD ) unterwegs, zum Beispiel mit Panoramafahrten in Köln. Die Hauptsaison mit den Linienfahrten, die zum Beispiel auch am Siebengebirge vorbeiführen, beginnt für die KD am 1. Mai.

In diesem Jahr ist dann auch zum ersten Mal die neue MS Rheingalaxie dabei. Die sollte eigentlich schon seit zwei Jahren unterwegs sein, aber wegen der Corona-Pandemie hatte sich der Bau verzögert. Das neue Schiff wird am 22. April in Düsseldorf von WDR-Moderatorin Bettina Böttinger getauft.

Über dieses Thema berichten wir am 14. April 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.