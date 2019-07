Die Stadt Bonn hat heute (30.07.19) 16 der berühmten Kirschblütenbäume gefällt. Einige von ihnen waren schon alt, anderen hat vor allem die Witterung und Trockenheit der letzten Jahre zu schaffen gemacht. So waren die abgestorbenen Bäume im Frühjahr auch nicht mehr ausgetrieben.

Im Sommer muss gefällt werden

Innerhalb von wenigen Minuten sind die 16 Kirschbäume gefällt worden.

Damit schon im Herbst wieder neue Kirschbäume gepflanzt werden können, musste die Fällung der abgestorbenen Bäume bereits jetzt im Sommer erfolgen. So kann sichergestellt werden, dass bis Herbst auch die Stubbenfräsarbeiten beendet sind - also auch die Wurzeln restlos entfernt werden können.

Kurze Lebensdauer in der Stadt

Dass nun gleich 16 Bäume gefällt werden müssen, sei kein unnatürliches Phänomen, sagt Rolf Dung vom Amt für Stadtgrün der Stadt Bonn. "Zierkirschbäume, die am Straßenrand mitten in der Stadt stehen, haben gerade mal eine Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren."

Deshalb würden fast jährlich einige Kirschbäume gefällt und ausgetauscht. Die berühmten Bäume in der Heerstraße oder in der Breite Straße sind in diesem Jahr aber nicht betroffen.