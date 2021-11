Hohe Fallzahlen, höhere Auflagen? Regeln im Gespräch

Auch in anderen Städten der Region sind angesichts hoher Corona-Zahlen die Weihnachtsmärkte im Fokus: So haben sich die Stadt Siegburg und der Veranstalter des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts in einem neuen Gespräch nun für 2G entschieden. Der Zugang zum Markt wird kontrolliert.