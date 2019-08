In Bonn soll es vorerst keine Fahrverbote für Diesel und ältere Benziner geben. Saubere Luft ist nach Ansicht der Bezirksregierung auch anders möglich. Der Luftreinhalteplan der Bezirksregierung Köln ist ab sofort (15.08.2019) in Kraft. Auf über 100 Seiten werden der Stadt Bonn viele Vorgaben gemacht, damit die Grenzwerte für Luftschadstoffe ab 2020 eingehalten werden. Ganz am Ende steht der für viele Autofahrer entscheidende Satz: " Die Verhängung von Fahrverboten für die Reuterstraße erweist sich als nicht erforderlich. "