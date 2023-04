Die meisten Aktionäre der Deutschen Telekom sind mit zufriedenen Gesichtern nach Bonn gekommen. Die T-Aktie hat in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt und steht so gut da, wie seit 22 Jahren nicht mehr.

Telekom-Chef Tim Höttges kann beim Umsatz, operativen Ergebnis und bei den Investitionen ein Plus vorweisen, dazu kommen Neuigkeiten aus den USA: Die Telekom ist seit der Nacht wieder größter Eigentümer von T-Mobile US. 2020 war die US-Tochter mit Konkurrent Sprint fusioniert, seitdem hielt die Telekom nicht mehr die Mehrheit an dem Unternehmen.

Höhere Dividende ist Aktionären noch zu wenig

Kritik gibt es während der Hauptversammlung an der Dividende. Sie steigt zwar von 64 Cent auf 70 Cent pro Aktie; gemessen an dem Rekordjahr 2022 liegt das aber am unteren Ende dessen, was der Bonner Konzern versprochen hat. Frederik Beckendorff von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz spricht sogar von einem Kunstgriff, den die Telekom genutzt habe, um so wenig an die Aktionäre auszuschütten.

Der Vorstandsvorsitzende Tim Höttges bei der Telekom Hauptversammlung

In diesem Jahr stellt Telekom-Chef Tim Höttges das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Hauptversammlung. Bis 2040 soll die Telekom komplett klimaneutral sein. Die alten Telefonzellen seien schon abgeschaltet, was viel Strom spare, jetzt will die Telekom in Deutschland ihr Kupfernetz stilllegen und komplett auf Glasfaser setzen. Dazu fehlten aber die politischen Voraussetzungen, es gebe kein Genehmigungsverfahren für die Abschaltung, so Höttges: "Man geht davon aus, dass wir zwei Netze auf ewig betreiben." Außerdem dauerten Genehmigungsverfahren für neue Antennenstandorte zu lange, kritisiert Höttges.

Telekom will Schuldenberg zum Teil abtragen

Für das laufende Jahr hat sich die Telekom vorgenommen, ihren immensen Schuldenberg ein Stück abzutragen. Mehr als 140 Milliarden Euro lasten auf dem Konzern, seit drei Jahren reißt die Telekom ihre selbstgesetzte Messlatte. Inzwischen hat die Telekom ihr Funkturmgeschäft verkauft, was 10,7 Milliarden Euro bringt. Laut Aktionärsvertreter Frederik Beckendorff müsse sich der Vorstand mit dem Abbau der Schulden beeilen: "Die Zinsen steigen und man muss das Thema kraftvoll angehen, dass man bis 2024 das gesetzte Ziel, bei der relativen Verschuldung wieder in Bandbreite zu kommen, auch erreichen wird."

Trotz der hohen Inflation und der noch immer schwierigen Lieferketten blickt die Telekom optimistisch in die Zukunft. Umsatz und Ergebnis sollen weiter zulegen.

