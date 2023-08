Petition zur Rettung der Bonner Freiluftkonzerte

In der Bonner Rheinaue wird gerade an der großen Bühne für Samstag geschraubt. " Jeck im Sunnesching " lockt rund 30.000 Besucher. Auf einer Bank hinter der Absperrung sitzt Michaele Grün, 61. Schon der Bühnenaufbau erfüllt sie mit Vorfreude.

"Wann sind wir schon mal so ungezwungen zusammen?"

" Wenn ich da rüber gucke, kriege ich ein Lächeln ins Gesicht ", sagt sie. " Ich liebe Freiluftveranstaltungen, man tanzt, liegt sich mit Fremden in den Armen ".

Die Lärmdiskussion verfolgt sie seit Jahren zunehmend genervt. Auf der anderen Rheinseite wohnt ein Mensch, der sich vom Lärmpegel so gestört fühlt, dass er alle Hebel zieht, um sie zu kippen. Vor fünf Wochen platzt Michaele Grün der Kragen.

Der Anlass: ein Konzert von Querbeat stand auf der Kippe. Der Anwohner wollte es per Eilantrag verhindern: Großes Zittern bei allen Beteiligten. Am Ende weist das Verwaltungsgericht Köln zwar den Eilantrag ab.

Michaele Grün aber ist wütend. Sie findet: kein einzelner Mensch sollte die Macht haben, kurzfristig eine lange geplante Großveranstaltung zu kippen – und legt los. Sie hat eine Petition gestartet.

Die erste Petition ihres Lebens

Über 19.000 Unterzeichner hat sie schon. Täglich kommen Hunderte dazu. Von den Passanten heute in der Rheinaue gibt es nur Zuspruch.



" Die Spießer in Bonn sollen mal nicht so viel Lärm machen ", sagt eine junge Frau. Und ein älterer Mann: " Das Wummern höre ich manchmal nachts, aber das stört mich nicht ."

Freizeitlärm-Erlass: 18 "seltene Ereignisse" sind zumutbar

Die Bonner Veranstalter freuen sich über so viel Zuspruch. Auch Martin Nötzel, der gerade die Kunstrasenbühne für dieses Jahr abbaut. Die Realität aber sei komplizierter. "Es sind ja Gesetze, die regeln, dass wir Richtlinien einhalten. Einer der Anwohner hat eine Dauermessung in Auftrag gegeben. Als es 18 mal zu laut war, ist er vor Gericht gezogen. Das ist sein Recht".

Denn 18 so genannte "seltene Ereignisse“ sind laut Freizeitlärmerlass für jeden Einzelnen zumutbar. So regelt das Land NRW den Lärmschutz. Jedes Konzert begleitet Nötzel mit etlichen Messungen im Stadtgebiet und weiß, das Recht, sich per Eilantrag vor zu viel Lärm zu schützen, darf er keinem Anwohner nehmen. Aber auch er hofft auf bessere Gesetze.

Spätere Sperrstunde in den Sommermonaten?

Würde die Sperrstunde in den Sommermonaten erst um 23.30 statt um 22 Uhr beginnen, hätten Veranstalter mehr Möglichkeiten, so Nötzel.

Vom Land NRW hat Michaele Grün bislang nur die Eingangsbestätigung ihrer Petition. Sie und Bonner Kulturschaffende wollen sich jetzt mit Landtagsabgeordneten treffen und weiterkämpfen - für ein reges Kulturleben in Bonn.