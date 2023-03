Stadt Bonn will Nutria-Jagd fortsetzen

Viele Nutrias leben in der Bonner Rheinaue.

Die Stadt Bonn hat fünf große Informationstafeln in der Rheinaue aufgestellt. Sie weisen auf das Fütterungsverbot hin, das im gesamten Stadtgebiet gilt, außerdem zeigen die Schilder, welche Schäden die Nutrias verursachen. Demnach fressen die Tiere seltene Muscheln und nützliche Algen, sie beschädigen die Uferbefestigung und sie knabbern an Bäumen solange die Rinde ab, bis diese absterben. Mehrere Bäumen auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände mussten deshalb schon gefällt werden, heißt es von der Stadt. David Baier, der Leiter des Amt für Umwelt und Stadtgrün, schätzt die Schäden an Wegen und Brückenfundamenten auf mehrere zehntausend Euro.

Stadt Bonn: Nutria richten hohe Schäden an

Nutria stammen aus Südamerika und wurden für die Pelzindustrie nach Deutschland eingeführt. Nachdem die Produktionsstätten aufgegeben wurden, konnten sich die Tiere ungehindert ausbreiten. Etwa 60 Tiere leben derzeit am Rheinauen-See, sie vermehren sich auch deshalb so gut, weil sie gefüttert werden. Bettina Molly findet Möhren an den Eingängen zu Nutriabauten. Am Seeufer hat die Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde außerdem Sandsäcke im Wasser entdeckt. Offenbar haben "Nutriafans" eine Aufstiegshilfe für die Tiere gebaut.