Bonner Wissenschaftler haben eine neue Maulwurfart entdeckt - veröffentlicht haben die Forscher des Museums Alexander Koenig das im Fachblatt "Bonn zoological Bulletin".

Die beiden Bonner Forscher fanden zusammen mit zwei weiteren Kollegen 14 Exemplare in der Umgebung des südostbulgarischen Strandscha-Gebirges und im europäischen Teil der Türkei.

Maulwurf ist kleiner als die deutsche Art

Der Maulwurf ist 13 Zentimeter lang und ist bis 65 Gramm schwer - also etwas kleiner als der deutsche Maulwurf. Was die neu entdeckte Maulwurfart besonders macht, ist die Struktur ihrer Backenzähne - da fehlt dieser Art nämlich eine kleine Zacke. Auch das Erbgut unterscheidet sich ein eindeutig von den bisher bekannten Maulwurfarten - so die Forscher.

Und der kleine Maulwurf ist blind

Die Augenöffnungen dieser Art sind von einer hellen Haut überzogen - und damit ist der Maulwurf praktisch blind. Die einzige in Deutschland heimische Art dagegen kann sehen. In Europa leben etwa ein Dutzend Maulwurfarten, so das Bonner Forschungsmuseum Alexander König.