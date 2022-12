Prozess in Bonn um Mord vor 35 Jahren unterbrochen

Grund für die überraschende Wende in dem Strafprozess: Eine DNA-Spur des 66-Jährigen, die 1987 an der Leiche einer damals 23-jährigen Gastronomen-Tochter aus Lohmar gesichert wurde, gelangte möglicherweise nicht am Tatort, sondern in einem Labor auf einen Spurenträger.

Das war am vergangenen Verhandlungstag – sowohl für Staatsanwaltschaft, als auch für Gericht und Verteidigung völlig unerwartet – herausgekommen. Damit besteht kein dringender Tatverdacht mehr gegen den Angeklagten. Dem Gericht blieb gar nichts anderes übrig, als das Verfahren auszusetzen und den Angeklagten aus der Untersuchungshaft zu entlassen.

Strafprozess war erst vor drei Wochen gestartet

Der Strafprozess gegen Detlef M. hatte erst vor drei Wochen begonnen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen Mordes an Claudia O. angeklagt. Die Leiche der jungen Frau war 1987 in der Wohnung über dem Gasthaus ihrer Eltern in Lohmar gefunden worden. M. war damals Stammgast in dem Lokal.

Ein Abgleich der am Tatort gesicherten DNA-Spuren mit einer Vergleichs-Spur des heutigen Angeklagten, hatte auch 1987 schon einmal stattgefunden. Detlef M. war für die Mord-Ermittler bereits sehr früh als möglicher Täter in Frage gekommen. Vor 35 Jahren war die DNA-Analysetechnik jedoch noch gar nicht bekannt.