Bonn-Marathon startet am Sonntag

Auch deswegen spielt bei der Veranstaltung die Sicherheit eine wichtige Rolle. Mehrere hundert Polizisten sind entlang der Strecke präsent, in Zivil, aber auch mit Streifenwagen und Motorrädern. In erster Linie sind sie dafür zuständig, Straßensperrungen zu kontrollieren. Der Bonn-Marathon gehört zu den größten Lauf-Veranstaltungen in Deutschland.

Auto rechtzeitig umparken, sonst wird es teuer