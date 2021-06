Bonn mit höchstem Corona-Inzidenzwert in NRW

Um den Ursachen für die hohen Inzidenzwerte auf den Grund zu gehen, wird die Stadt kurzfristig einen Vertrag mit einem Analyseinstitut und dem Universitätsklinikum Bonn abschließen - für eine mikro-geographische Analyse des Pandemiegeschehens.

Cluster in Großfamilien

„Es gibt drei Großfamilien, in denen sich 65 Mitglieder infiziert haben. Das macht schon ein Viertel des Inzidenzwertes aus“, sagte die Sprecherin der Stadt Bonn, Monika Hörig. Ansonsten sei das Infektionsgeschehen eher diffus. An einer Grundschule gibt es neun positive Fälle, an anderen Kitas und Schulen höchstens einzelne.

Telefonische Quarantäne-Kontrollen

Aber es gab viele Partys von jungen Leuten und offenbar Verstöße gegen die häusliche Quarantäne. Von den derzeit rund 1.000 Menschen in Quarantäne konnte das Ordnungsamt viele telefonisch nicht erreichen, sie waren also wahrscheinlich nicht zu Hause. Diese Fälle werden nun genau geprüft. Wie viele Menschen gegen die Quarantäne-Bestimmungen verstoßen haben, kann die Stadt Bonn noch nicht beziffern.

Nicht genügend Impfstoff

Die in anderen Städten - wie Köln - erfolgreiche Idee, die Bevölkerung in sozialen Brennpunkten, zum Beispiel in Bonn-Tannenbusch, vorrangig zu impfen, ist zudem gescheitert. „Dafür haben wir nicht genügend Impfstoff“, so Stadtsprecherin Monika Hörig. Auch im Bonner Impfzentrum reichen die gelieferten Dosen gerade mal für die Zweitimpfungs-Termine.

Fußball-EM ohne Public Viewing

Die hohen Inzidenzwerte treffen insbesondere die Bonner Gastronomen bei der Fußball-Europa Meisterschaft, die nächste Woche beginnt. In Bonn sieht es nicht so aus, als könnte die Stadt ein Public Viewing genehmigen, sondern höchstens Fernseher in Biergärten bis 22 Uhr, und das auch noch ohne Ton.