Bonn feiert "70 Jahre Grundgesetz"

Aufruf zur Stimmabgabe

Deshalb forderte Stamp die Besucher auf dem Bonner Marktplatz auf, am Sonntag (26.05.2019) von ihrem Wahlrecht gebrauch zu machen und ihre Stimme bei der Europawahl abzugeben. Am Abend wollen die Bonner zusammen die Europahymne, Beethovens Ode an die Freude anstimmen. Der musikalische Höhepunkt folgt danach: passend zum Eurovision-Songcontest in Israel tritt die Bonnerin Makeda auf. Sie war beim Vorentscheid im Februar nur knapp gescheitert.

Stand: 18.05.2019, 16:57