Sandbiene: Die überwiegende Anzahl der heimischen Wildbienen benötigt lehmige oder sandige Böden, um darin Bruthöhlen anzulegen. Viele Wildbienen leben solitär und bilden keine Staaten wie die Honigbiene. So bohrt zum Beispiel auch die Sandbiene einen kleinen Tunnel in die Erde, um dort ihr Nest zu bauen. In die Nistkammer werden ein Ei und Nahrungsvorrat gelegt, dann wird der Erdgang verschlossen. Ihre Brut bekommen die so lebenden Wildbienen also gar nicht erst zu Gesicht.