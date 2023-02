Ohne Bonner Behörde geht nichts in Deutschlands Ukraine-Hilfe

Dazu gehören Hilfsgüter wie Medikamente, Material für Unterbringung, Stromerzeugung und Wiederaufbau, genauso wie die Verlegung von ukrainischen Verwundeten in deutsche Krankenhäuser.

Knapp 5.800 Tonnen Hilfsgüter im Wert von rund 170 Millionen Euro wurden laut BBK in den letzten zwölf Monaten als staatliche nicht-militärische Hilfe in die Ukraine gebracht. Über 660 Verwundete haben eine Behandlung in Deutschland bekommen.

Hilferuf per Mail mit langer Liste

Seit Kriegsbeginn organisiert das BBK diese Unterstützung. Damals ging im Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum der Bonner Behörde ein Hilfeersuchen der Ukraine ein, erinnert sich Samuel Manthey, der in dem Zentrum arbeitet:

„ Tatsächlich muss man sich das relativ banal vorstellen, es kommt eine E-Mail rein “, erklärt er. Das Schreiben erscheint in einer speziellen Austauschplattform der europäischen Behörden, die in solchen Fällen zusammenarbeiten.

Angehängt ist dann eine Liste mit Hilfeleistungen, die das Land in Not anfragt. „ Im Fall der Ukraine war das eine sehr lange Liste über ganz viele Bereiche “, erinnert sich Manthey, „ Unterkunft, Energieerzeugung, Baugeräte, Kleidung, Hygiene – alles Mögliche. “

Organisation rund um die Uhr

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert – und rund um die Uhr in Schichten abgearbeitet: Das BBK gibt die Anfragen an sämtliche Behörden und Hilfseinrichtungen in ganz Deutschland weiter, prüft, wer zum Beispiel Zelte beisteuern kann oder wo Stromgeneratoren auf Lager sind.

Standen anfangs vor allem große Mengen an Zelten und Hygiene-Artikeln auf der Liste, sind es jetzt eher weniger, aber teurere Güter, wie Transformatoren und Generatoren. Direkt ins Kriegsgebiet werden die Dinge aber nicht gebracht, erklärt Manthey: „ Die Ukraine ist auch besorgt um die Sicherheit der Helfer aus anderen Staaten “. Deshalb holt sie die Hilfsgüter in einem Lager in Polen ab.

Viel medizinisches Know How für Verwundete nötig

In der so genannten Kleeblatt-Stelle beim BBK geht es um die Hilfe für ukrainische Verwundete. Hier wird die Verlegung von in der Ukraine verletzten Menschen in deutsche Krankenhäuser koordiniert.

Mit fünf zu „ Kleeblättern “ zusammengefassten Regionen spricht das BBK als sechstes „ Blatt “ ab, welche Patienten mit welchem Transportmittel am besten nach Deutschland gebracht werden und welches Krankenhaus sie behandeln kann.

Die Verletzungen durch den Krieg sind verheerend, weiß Dominik Lorenz, Leiter der BBK -Kleeblatt-Stelle: „ Sie müssen sich vorstellen: Ein junger Mensch, auf einen Schlag zwei Beine und einen Arm verloren, was da für ein medizinische Bedarf dahinter ist, bis jemand wieder ins Leben kommen kann “, schildert er.

Die Arbeit wird für das BBK aktuell nicht weniger. Bisher habe man aber alle Hilfsanforderungen bearbeiten und erfüllen können, so die Bonner Behörde.

Über dieses Thema haben wir am 24. Februar 2023 bei WDR 2 berichtet: Lokalzeit Bonn, 17:30 Uhr