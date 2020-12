Wie alle Museen ist auch das Geburtshaus des Komponisten in der Bonngasse in der Bonner Innenstadt derzeit geschlossen. Die kleinen Räume des Beethoven-Hauses sind in den vergangenen Wochen ordentlich ausgekühlt.

Neu gestaltetes Geburtshaus

22 Jahre war Beethoven in Bonn, ehe es für den Komponisten nach Wien ging wo er weltberühmt wurde. Das neu gestaltete Geburtshaus lässt sich seit diesem Dezember Dank Google-Streetview-Technik und die Arts- and-Culture-App virtuell besuchen.

Mediale Geburtstagsfeier

Auch die lange vorbereitete Beethoven Nacht an seinem heutigen mutmaßlichen Geburtstag wird ein rein mediales Ereignis ganz ohne Publikum. Stargeiger Daniel Hope wird auf einem von Beethovens Original-Instrumenten ein Geburtstagsständchen spielen. Max Richters "Opus 2020" wird uraufgeführt. Und es wird auch Beethovens berühmte IX. zitiert.

Aufführung von Beethovens Chorfantasie

Solisten, das Beethoven-Orchester und der Bonner Opernchor haben sogar ein Hygienekonzept genehmigt bekommen, um trotz Corona Beethovens Chorfantasie aufzuführen.

Mit viel Abstand und zusätzlichen Spuckschutzwänden kommt das Stück diesen Mittwochabend, also am Vorabend des historisch belegten Tauftags, live auf die Bühne. Zu Beginn des Jubiläumsjahres, also vor Corona, gab es diese Chorfantasie noch auf engstem Raum: Sänger mehrerer Musikhochschulen mischten sich in einem Bonner Stadtpalais unter das dicht gedrängte Publikum, das dem Werk im Stehen zuhörte.

Menschen kamen um Beethoven improvisieren zu hören

Die Chorfantasie wird mit Pianistin Olga Pashchenko gespielt, " die auch dort hinein improvisieren wird, wie das Beethoven selber getan hat. Also die Menschen kamen ja zu Beethovens Zeit, um ihn improvisieren zu hören. Und die Chorfantasie wird ja immer so die kleine IX. genannt, ein Stück, was voller Esprit, Zukunftsoptimismus strahlt und was wir dort ganz bewusst platziert haben ", so Dirk Kaftan der Chefdirigent des Beethoven Orchesters Bonn.

Die musikalischen Geburtstagsgrüße aus Bonn gelten dem hier herangewachsenen Komponisten und seiner genialen Musik, die er trotz seiner zunehmenden Ertaubung schuf. Beethoven ist der bis heute mit Abstand meistgespielte klassische Komponist.

