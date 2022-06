Großeinsatz in Bonn: Polizei nimmt mutmaßliche Automatensprenger fest

Die vier Festgenommenen sollen nach WDR-Informationen am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in Rheinland-Pfalz gesprengt haben. Um 2.10 Uhr in Kroppach, im Westerwald.



Verdächtige fahren über die A 3 nach Bonn



Am Donnerstagnachmittag kam die rheinlandpfälzische Polizei den mutmaßlichen Tätern auf die Spur. Sie waren in einem Golf Variant nach Nordrhein-Westfalen gefahren. Vermutlich handelt es sich bei dem Auto, einem Golf-Variant um ein niederländisches Taxi. Das Fahrzeug hat entsprechend ein blaues Kennzeichen mit schwarzer Schrift.



Als das Auto an der Anschlussstelle Siebengebirge von der A 3 fuhren, wurde die Bonner Polizei mit in den Einsatz geholt. Dort Zugriff erfolgte schließlich an einem beschrankten Bahnübergang in Beuel. Dort stoppte die Polizei den Wagen und nahm vier Insassen im Alter von 21 bis 30 Jahren fest, fesselten sie an den Händen. Ein fünfter Mann konnte flüchten.



Streifenwagen am Boden, Hubschrauber kreisen am Himmel



Der Einsatz in Beuel lockte viele Schaulustige auf die Straße – schließlich waren mehr als 30 Polizeifahrzeuge und mehr als 70 Beamte aus beiden Bundesländern vor Ort im Einsatz. Dazu zwei Hubschrauber, die gut eine Stunde lang am Himmel kreisten. Sowie Spürhunde. Trotzdem fehlte von dem Flüchtigen bis zum späten Abend noch jede Spur.



Die vier Verdächtigen wurden schließlich abgeführt und weggefahren. Wohin, das ist unklar. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wollte sich am Abend, aufgrund laufender Ermittlungen, noch nicht zu dem Einsatz äußern.