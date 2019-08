Bombensuche verhindert Schulstart an Aachener Grundschule

Seit Montagmorgen (26.08.2019) untersucht eine Firma mit Spezialbohrern und Sonden ein Schulgrundstück nach möglichen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwei Stellen kommen nach Analyse von Luftaufnahmen dafür in Betracht.

Für die rund 200 Kinder der Aachener Grundschule Hanbruch beginnt der Unterricht erst am kommenden Montag (02.09.2019).

Flexible Bohrer

Die langen Bohrer graben sich bis zu sieben Meter tief in die Erde. Sie sind biegsam. Treffen sie auf etwas Hartes, rutschen sie ab. Durch die Löcher werden Sonden in die Tiefe gelassen, die eisenhaltige Gegenstände feststellen können. Da die Zeit drängt, sind gleich zwei Spezialbohrer im Einsatz. An jeder Verdachtsstelle werden 37 Löcher gebohrt.

Bei Metallfunden muss gebaggert werden

Sollten die Sonden Metall anzeigen, muss der Boden aufgebuddelt werden. Im besten Fall ist es vielleicht ein alter Feuerlöscher und eine Schubkarre. Im schlimmsten Fall eine schwere Bombe.

Der Kampfmittelräumdienst würde dann anrücken und die Bombe noch diese Woche beseitigen, sagt die Stadt Aachen. Er würde auch über eine mögliche Evakuierung von umliegenden Häusern entscheiden.

Verspäteter Schulbeginn für 200 Kinder

Für die rund 200 Schüler der Grundschule Hanbruch beginnt der Unterricht auf jeden Fall am Montag (02.09.2019) - egal was gefunden wird, so die Stadt. Für die Grundschüler, die nicht privat betreut werden können, hat die Stadt von 8 bis 16 Uhr eine Notgruppe in der OT-Talstraße eingerichtet.