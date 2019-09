Weltkriegsbombe in Köln-Sülz entschärft

Bauarbeiter haben auf dem Gelände des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums in Köln-Sülz am Freitagmorgen (13.09.2019) einen Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Dabei handelt es sich um eine englische 5-Zentner Bombe.

Das Ordnungsamt evakuierte den Bereich in einem Umkreis von 300 Metern. Das Uni-Center, zwei Kindertagesstätten und die Polizeiwache in Sülz waren betroffen. Die Stadtbahnlinie 18 war bis zur Haltestelle "Arnulfstraße" gesperrt. Rund 4.000 Personen waren von der Evakuierung betroffen. Gegen 18.30 meldete die Stadt die gelungene Entschärfung der Bombe. Die Anwohner konnten zurück in ihre Häuser.

Stand: 13.09.2019, 18:44