Bombenfund in Solingen

Am Dienstag (19.02.2019) ist am Rande der Solinger Innenstadt eine alte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 250-Kilo-Bombe mit Aufschlagzünder war am Vormittag bei Bauarbeiten an der Schwertstraße entdeckt worden. Seitdem ist der Kampfmittelräumdienst vor Ort.

Die Bombe, von der nach Angaben der Experten "keine akute Gefahr" ausgeht, soll noch am Abend entschärft werden.