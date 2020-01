Bombe in Köln-Deutz wird am Vormittag entschärft

In Köln müssen von Dienstag-Vormittag (21.01.2020) an der Bahnhof Deutz und ein Büroviertel wegen der Weltkriegs-Bombe geräumt werden. Mehrere Tausend Mitarbeiter müssen von 9 Uhr an ihre Arbeitsplätze verlassen. Betroffen sind nur wenige Anwohner.

Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe wurde am Abend bei Bauarbeiten am Deutzer Rheinufer gefunden. Sie liegt in der Nähe einer Hochwasserschutzwand und kann deshalb erst am Dienstag bei Tageslicht freigelegt werden. Vor der Entschärfung müssen im Umkreis von 500 Metern alle Menschen das Viertel verlassen.

Betroffen sind mehrere Tausend Arbeitnehmer, deren Büros in der Nähe der Kölner Messe liegen. Auch die Bahngleise über die Hohenzollernbrücke werden gesperrt. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein wird ebenfalls eingestellt. Wann der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung beginnen kann, steht noch nicht fest.

Stand: 20.01.2020, 20:53