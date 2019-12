Bombenentschärfung in Köln-Porz wird vorbereitet

Im Kölner Stadtteil Porz müssen ein Krankenhaus und ein Seniorenwohnheim geräumt werden. In der Nähe soll der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Mittwoch (18.12.2019) eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. 3.200 Bewohner müssen ab 8 Uhr das Viertel verlassen.

Viele Schwerkranke sind bereits in anderen Kliniken

Ursprünglich sollte die Evakuierung des Viertels um 6 Uhr früh beginnen. Der Beginn kann laut Ordnungsamt jetzt aber auf 8 Uhr verschoben werden, weil die Vorbereitungen in dem Krankenhaus so gut glaufen sind, dass weniger Zeit für die Evakuierung des Viertels gebraucht wird. Das Krankenhaus hat bereits viele Schwerkranke in andere Kliniken verlegt, sodass morgen nur noch etwa 80 der ursprünglich 330 Patienten die Stationen verlassen müssen. Auch die Vorbereitungen für die Räumung eines Seniorenwohnheims sind nach Angaben des Ordnungsamtes abgeschlossen. Die Senioren werden morgen von dem Wohnheim in das nahegelegene Porzer Rathaus gebracht.

Auch Stadtbahnen der Linie 7 betroffen

Morgen früh sollen ab 6 Uhr rund um das Porzer Krankenhaus Straßen gesperrt werden, damit sich dort die Krankentransportfahrzeuge aufstellen können. Etwa 130 Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden ab 8 Uhr von Haustür zu Haustür gehen und die Anwohner auffordern, das Viertel zu verlassen. Die Stadtbahnlinie 7 wird bis 8 Uhr an den Haltestellen Klosterstraße und Steinstraße halten. Danach fahren die Züge dann ohne Halt an diesen Stationen durch Porz. Die Züge der Deutschen Bahn werden am Bahnhof Porz ab 8 Uhr ebenfalls nicht mehr halten.

Anwohner sollen ab 14 Uhr in ihre Häuser zurück können

Ab 10 Uhr wird die Kölner Straße in Porz für den Verkehr gesperrt. Das Ordnungsamt geht davon aus, dass das Viertel bis 13 Uhr geräumt ist, sodass der Kampfmittelbeseitigunggsdienst dann mit der Entschärfung der Fünf-Zentner-Bombe beginnen kann. Wenn alles nach Plan läuft, können die Anwohner ab 14 Uhr wieder in ihre Häuser zurück. Voraussichtlich werden aber einzelne Straßen bis zum Abend für den Autoverkehr gesperrt bleiben. Denn der Rücktransport der Senioren in das Wohnheim und der Transport der Kranken in das Krankenhaus wird voraussichtlich mehrere Stunden dauern.

Stand: 17.12.2019, 17:53