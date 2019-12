Bauarbeiter haben am Montagnachmittag in Köln-Westhoven einen Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe muss noch am selben Tag entschärft werden. Der Zeitpunkt dafür steht noch nicht fest. Rund 2800 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Inzwischen hat das Ordnungsamt mit dem ersten Klingeldurchgang begonnen. Alle Personen werden aufgefordert, den Evakuierungsbereich zu verlassen. Die Straßensperren rund um den Bereich sollen zeitnah aufgebaut werden.

Der Evakuierungsradius in Westhoven

Bei dem Blindgänger handelt es sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort. Der vorläufige Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius von 500 Metern festgelegt.

Bahnen der Linie 7 betroffen

Betroffen von der Sperrung ist auch die KVB-Linie 7. Sie hält ab sofort nicht mehr an der Haltestelle „Westhoven - Berliner Straße“. Die KVB-Strecke wird ebenso wie der Luftraum für den Entschärfungszeitraum kurz unterbrochen beziehungsweise gesperrt. Der gesamte Bereich sollte aufgrund der Straßensperrungen großräumig umfahren werden. Die Kölner Straße bleibt zunächst noch befahrbar und wird zu einem späteren Zeitpunkt gesperrt. Betroffen von der Evakuierung ist insbesondere eine Einrichtung für betreutes Wohnen, in der ältere Menschen leben.

Anlaufstelle in einer Grundschule eingerichtet

Eine Anlaufstelle für Anwohner ist in der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Porz-Ensen-Westhoven, Hohe Straße 77-79, eingerichtet worden. Bei der in Westhoven gefundenen Weltkriegsbombe handelt es sich nicht um den Bombenblindgänger, der am Mittwoch, 18. Dezember 2019, entschärft werden soll, sondern um einen weiteren Blindgänger. Informationen erhalten Betroffene beim Servicetelefon des Ordnungs- und Verkehrsdienstes unter 0221/221-32000.

Stand: 16.12.2019, 17:52