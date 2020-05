Bombenentschärfungen in NRW: "Eine Aufgabe für Generationen"

Dortmund im Januar. Zwei Bomben müssen in der Innenstadt entschärft werden. Und das heißt, die Stadt mit über 600.000 Menschen ist für Stunden lahm gelegt. Busse, Bahnen, Züge - alles steht still, sogar der Flughafen. Hundertschaften der Polizei kontrollieren, ob die Evakuierungsmaßnahmen eingehalten werden, klingeln an den Wohnungstüren.

Kosten von über 20 Millionen Euro im Jahr

Das gleiche Szenario spielt sich regelmäßig in ganz ähnlicher Form überall in NRW ab. In Köln war Anfang des Jahres der Stadtteil Deutz betroffen, tausende Pendler mussten Umwege in Kauf nehmen, in Bonn musste im April wegen einer Bombe unter anderem ein Krankenhaus evakuiert werden, in dem auch Covid-19-Patienten behandelt werden.

Zahl der Entschärfungen wird nicht abnehmen

Über 300 große Weltkriegsbomben mit einem Gewicht von über 50 kg mussten allein im vergangenen Jahr entschärft werden, das teilte das Innenministerium heute mit. Dazu kamen noch fast 2.000 weitere kleinere Granaten, Minen und Handgranaten, die unschädlich gemacht wurden. Über 20 Millionen Euro hat das gekostet.

"Eine Aufgabe für Generationen"

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Großstädte an Rhein und Ruhr das Hauptangriffsziel der alliierten Streitkräfte. Tausende Blindgänger befinden sich noch heute in den Böden. Die Landesregierung geht davon aus, dass erst ein Drittel davon gefunden wurde.

"Zehn bis fünfzehn Prozent aller Bomben sind Blindgänger gewesen", sagt Sprengmeister Karl-Friedrich Schröder, der schon dutzende Bomben entschärft hat. "Erst ein Drittel davon wurde gefunden. Ich gehe davon aus, dass noch mehrere Generationen damit zu haben werden."