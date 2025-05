Anlaufstelle im Kölner Rheinenergie-Stadion: Shuttle-Busse fahren ab 9 Uhr





Eine Anlaufstelle für betroffene Anwohnerinnen und Anwohner wird im Rheinenergie-Stadion in Köln-Müngersdorf eingerichtet. Die Anlaufstelle öffnet am Dienstag um 9 Uhr. Haustiere können nicht in den Innenbereich mitgenommen werden. Ein Transport-Shuttle mit Bussen startet morgen ebenfalls ab 9 Uhr - mit Haltepunkten vor den Häusern Sülzgürtel 84, Lindenthalgürtel 46 und Lindenthalgürtel 98 und bringt die Menschen zum Stadion. Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt oder krank sind und Hilfe benötigen, werden gebeten zu warten, bis Mitarbeitende des Ordnungsamtes bei ihnen klingeln. Die Mitarbeitenden werden einen Transport in die Anlaufstelle oder in ein Krankenhaus und auch wieder zurück organisieren.