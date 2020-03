Zülpicher Psychiatrie wird evakuiert

Die Zülpicher Fachklinik Marienborn behandelt gerade 400 Patientent. Sehr viele von ihnen sind ältere Demenz-Kranke. Diese wären bei einer Infektion mit dem Coronavirus besonders gefährdet.

Bei der Evakuierung am Morgen trugen alle Helfer vom Roten Kreuz Mundschutz. Die Fahrer der Transportbusse zusätzlich noch Schutzanzüge.

In den Bussen achteten die Fahrer auf große Abstände zwischen den Patienten. Höchstens 12 Personen auf einmal fuhren in einem großen Bus zu der Notunterkunft. Die wurde in einer Zülpicher Hauptschule eingerichtet. Die Evakuierung dauerte dadurch länger. Die Entschärfung der Bombe soll bis zum Nachmittag gehen. Die Patienten hoffen, dass sie dann in die Klinik zurückgebracht werden können.