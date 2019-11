In Düsseldorf-Derendorf wurde am Montag (04.11.2019) bei Bauarbeiten eine Amerikanische 5-Zentner-Bombe gefunden. Die Bombe soll noch am Montagabend entschärft werden. Nach Angaben der Stadt Düsseldorfer wird die Entschärfung rund 7.000 Menschen betreffen. Auch der Bahnverkehr rund um Düsseldorf ist aufgrund der Sperrung gestört.

Während der Entschärfung müssen in einem Radius von 250 Metern um die Fundstelle an der Rose-Ausländer-Straße, Ecke Elfriede-Bial-Straße rund 900 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Weitere 5.700 Menschen sind betroffen - sie dürfen während der Entschärfung ihre Wohnung nicht verlassen. Für diejenigen, die während der Evakuierungszeit eine Anlaufstelle brauchen, stehen ab 17 Uhr die Räume der städtischen Justus von Liebig-Realschule an der Ottweilerstraße offen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bahnverkehr betroffen

Von der Entschärfung ist auch der Bahnverkehr betroffen. Nach Angaben der Stadt und der Bahn wird es zu Einschränkungen des Bahnverkehrs zwischen Düsseldorf und Duisburg sowie vom Hauptbahnhof Düsseldorf weiterführend nach Köln kommen. Der S -Bahnhof Derendorf wird ab 18 Uhr nicht mehr angefahren, der Zugverkehr der Bahn AG wird voraussichtlich ab 19 Uhr für die Dauer der Entschärfung komplett eingestellt. Konkret betroffen sind die Regionalexpresse 1, 2 und 6 sowie die S -Bahn-Linien 1,6 und 11.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Seitens der Rheinbahn müssen die Straßenbahnlinie 704 ab 18 Uhr und die Linie 701 ab 18.30 Uhr ihre Fahrten bis zum Ende der Entschärfung einstellen. Die Buslinien 834 wird ab 18 Uhr umgeleitet und die Linien 733, 752, 754, 758, 776 und SB 55 werden ab 18.30 Uhr den gesperrten Bereich umfahren.

Altenheim und Krankenhaus wohl nicht betroffen

Die Bombe war bei Bauarbeiten in einem Baugebiet nahe des Campus Derendorf gefunden worden. Ein Altenheim und ein Krankenhaus in der Nähe sind nicht von der Evakuierung betroffen.

Stand: 04.11.2019, 17:12