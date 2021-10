Leverkusener Bolzplatz wird Kulturerbe

Kühle Herbststimmung am Freitagmorgen in Leverkusen-Rheindorf. Auf dem Bolzplatz an der Boberstraße liegt Laub auf der Asche. Hier kickt niemand. An sonnigen Tagen ist das anders.

Immer weniger Bolzplätze

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Stefan Kießling und heutige Ehrenspielführer von Bayer 04 Leverkusen nimmt die Würdigung des Bolzplatzes als immaterielles Kulturerbe mit vor.

In seiner Kindheit ging Kießling auf den Bolzplätzen seiner fränkischen Heimat auf Torejagd, später in der Bundesliga. Er kritisiert, gemeinsam mit dem Direktor des Deutschen Fußballmuseums, Manuel Neukirchner, dass es in NRW immer weniger Bolzplätze gibt.

Orte der Integration und Toleranz

Das Fußballmuseum in Dortmund hatte sich beim Land dafür eingesetzt, dass die Bolzplätze in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. 2018 erkannte das NRW -Kulturministerium die Bolzplätze schließlich als solches an. Sie sind damit in bester Gesellschaft mit dem rheinischen Karneval oder dem Brieftaubenwesen.

Neukirchner sagt, die Bolzplätze seien Orte der Integration und Toleranz. Kinder lernten hier Sozialverhalten und wie man Konflikte friedlich löst. Das Deutsche Fußballmuseum strebt nun an, dass die Bolzplätze auch nationales Kulturerbe werden.

Zwölf weitere Plätze sollen folgen

Der Bolzplatz in Leverkusen-Rheindorf gibt es schon seit den 1960er Jahren. An seinem Eingang enthüllte Stefan Kießling ein Schild, das nun auf die Würdigung als immaterielles Kulturerbe hinweist. Einen Bestandsschutz für den Platz gibt es deshalb nicht. Aber es sollen zwölf weitere Bolzplätze in Leverkusen gewürdigt werden.

Zum "Immateriellen Kulturerbe" gehören mündliche Traditionen, darstellende Künste, wie Tanz, Theater, Musik, überlieferte soziale Traditionen, wie Rituale und Feste, traditionelle Handwerkskunst, traditionelle Kenntnisse der Flora, Fauna oder des Kosmos.