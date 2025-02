Glitzerkleider, Röcke in Regenbogenfarben, Pailletten, Handtaschen in Pudelform – aber vor allem jede Menge falsche Oberweite: beim Böse Hupen Ball in Düsseldorf war ein Kostüm ausgefallener und kreativer als das andere.

Zwei "Hupen" ernten nach ihrem Auftritt Applaus

In dem bunten Treiben werden immer wieder Gäste auf die Bühne gerufen, die dann vor Publikum auftreten. Sie alle kämpfen um den Titel der "Super-Hupe", denn am Ende des Abends wird der beste Auftritt gekürt. Wer das sein wird bestimmen die Besucher, der Applaus entscheidet darüber, wer gewinnt.

Gerade singt eine "Hupe" das Lied "Ich liebe das Leben" von Vicky Leandros, die Zuschauer grölen mit und schunkeln dazu. Nach dem Auftritt gibt es lauten Applaus.

Böse Hupen Ball bringt "Freunde fürs Leben" zusammen

Auch Agneta Azura steht vor der Bühne und klascht. Mit ihren zwei Metern Körpergröße plus zehn Zentimetern High Heels und einem türkisen Pailettenkleid fällt sie in der Menschenmenge direkt auf. Azura ist in diesem Jahr zum vierten Mal beim Ball dabei - und das, obwohl sie lange gar kein Karneval gefeiert hat: " Ich bin kein Rheinländer, aber das hat mir die Tür zum Karneval geöffnet. "

Freunde fürs Leben: Agneta Azura, Bunny Glambam und Marlene Mietmich (v.l.n.r.)

Der Böse Hupen Ball hat aber nicht nur den Karneval in ihr Leben gebracht: " Man lernt hier Freunde fürs Leben kennen, ich habe vor zwei oder drei Jahren die beiden kennengelernt ", sagt sie und zeigt auf ihre zwei Begleiter.

Event sollte ursprünglich Damensitzung werden

Veranstaltet wird der Ball von der KG Regenbogen, einem der drei größten Karnevalsvereine Düsseldorfs und dem größten schwul-lesbischen Karnevalsverein Deutschlands. Der Name Böse Hupen Ball ist eine humorvolle Anlehnung an eine traditionelle Veranstaltung im Düsseldorfer Karneval, den Böse Buben Ball. " Was die KG Regenbogen immer sein wollte: Tradition pflegen, aber gleichzeitig Tradition brechen ", erklärt der Vorsitzende Norman Sandrock.

"Das macht diese Veranstaltung aus: Keiner guckt kritisch, jeder darf sein wie er will, jeder hat Spaß." Norman Sandrock, Vorsitzender KG Regenbogen e.V.

In diesem Jahr fand der Böse Hupen Ball bereits zum zehnten Mal statt. So richtig geplant war er aber eigentlich gar nicht, erzählt Sandrock: " Wir haben festgestellt, dass eine reine Damensitzung gefehlt hat und wollten die dann ursprünglich veranstalten. " Aber auch die Männer wollte der Karnevalsverein einbeziehen. Und so entstand die Idee: " Männer dürfen kommen, aber sie müssen Frau sein. "

Der Prinz kütt

Prinz Andreas und Venetia Evelyn

Auch das Düsseldorfer Prinzenpaar besuchte den Böse Hupen Ball – in dieser Session aber mit einer Besonderheit: Andreas Mauska ist in diesem Jahr nicht nur Düsseldorfer Prinz, sondern auch seit vielen Jahren schon Präsident der KG Regenbogen.

Mit seiner Venetia Evelyn bahnt Andreas I. sich unter Konfettiregen den Weg bis zur Bühne. " Angefangen haben wir mit 15 Leuten ", erinnert sich Mauska zurück. " Ich bin stolz auf so viele Hupen, denn wenn hier heute 150 Menschen sind, haben wir 300 Hupen und das ist eine ganze Menge. " Es folgt Applaus und ein dreifaches Helau, bevor das Prinzenpaar zur nächsten Veranstaltung muss.

Queerer Karneval auch an den jecken Tagen

Viele der Gäste werden sich in zwei Wochen bei "Tunte Lauf" wiedertreffen. Am Karnevalssamstag treten verschiedene Tunten vor Publikum auf und werden von einer Jury für ihren Auftritt bewertet. Der Tuntenlauf wird ebenfalls von der KG Regenbogen veranstaltet.

