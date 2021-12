Corona-Boom: Wie die junge Generation die Börse entdeckt

Immer mehr junge Menschen investieren an der Börse: Allein bei den unter 30-Jährigen haben zwei Drittel mehr als vor der Coronapandemie Geld an den Börsen angelegt. Häufig tun sie das bei sogenannten Neobrokern, denn die werben mit Nutzerfreundlichkeit und günstigen Gebühren.

Sparer werden zu Anlegern

So ist es auch bei Max Schlonsok aus Meerbusch. Der 25-Jährige hat vor anderthalb Jahren angefangen, mit Wertpapieren zu handeln: " Ich wusste, dass mein Bruder investiert und ich wollte mein Geld besser anlegen als bei der Bank ."

Denn dort gibt es mittlerweile meist Negativzinsen. Einfach ausgedrückt zahlen Kunden Geld dafür, dass die Banken das Ersparte auf den Konten aufbewahren. Um das Geld also noch für sich arbeiten zu lassen, kann sich eine Investition an der Börse lohnen.

Neobroker mit zeitgemäßem Geschäftsmodell