Böllerverbot in Düsseldorfer Altstadt ausgeweitet: Appell, auf Feuerwerk zu verzichten

Neue Diskussion um Böllerverbot?

Damit dürfte die Debatte um einen generellen Verzicht auf Feuerwerk zum kommenden Jahreswechsel neuen Auftrieb bekommen. Vergangenes Jahr war es pandemiebedingt kurzfristig verboten worden, Böller und Raketen zu verkaufen.

So sehen die Regeln in Düsseldorf aus

In diesem Jahr bleiben Raketen und Böller in der Düsseldorfer Altstadt vom Silvesterabend, 20 Uhr bis Neujahr, 6 Uhr verboten. Neu hinzugekommen sind hierbei Bereiche am Apolloplatz und der Rheinkniebrücke am südlichen Rheinufer. Die Stadt hat bereits angekündigt, dass das Böllerverbot genau überwacht werden soll. Sie will zusätzliche Kräfte vom Ordnungsamt auf die Straße schicken und auch die Polizei beteiligt sich an der Durchsetzung des Verbots.