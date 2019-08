" Es ist keine gute Blume stehen geblieben ". Landwirt Joachim von Holtum ist fassungslos, angesichts des dreisten Diebstahls auf den Feldern rund um seinen Hof am Froschenteich zwischen Düsseldorf-Wittlaer und Angermund. Dort haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (13.09.2019) auf einer Fläche so groß wie drei Fußballfelder Blumen geplündert.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur