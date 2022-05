Blumen in voller Blütenpracht auf 1.200 Quadratmetern: Alexandra Kiefer züchtet in ihrem Garten Blumen nach einem Trend, der 2019 aus den USA nach Deutschland geschwappt ist. Seit drei Jahren baut die 32-Jährige "langsame" Blumen an.

Drei Prinzipien der Slowflower -Bewegung

Der Slowflower-Trend hat drei Grundprinzipien: Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit. Damit wollen die Mitglieder der Bewegung ein Zeichen gegen importierte Massenware setzen – ohne Pestizide und mit Bio-Saatgut.

Blumen wie zum Beispiel Tulpen werden bei Alexandra Kiefer im Garten mit ihrer Zwiebel geerntet und dann ins Wasser gestellt. " Irgendwann ist der Strauß verwelkt und die Blätter fallen ab. Dann mache ich eigentlich nichts anderes als die Pflanze in einen Eimer zu stellen - zum Beispiel auf den Kompost ", sagt die Meerbuscherin.

Video starten, abbrechen mit Escape Slowflower-Trend: Nachhaltige Blumensträuße zum Muttertag 02:41 Min. . Verfügbar bis 05.05.2023.

Beim Slowflower-Trend werden Blumen samt ihrer Wurzel geerntet. So kann die Zwiebel wiederverwendet werden.

Haben sich die Blätter gelb verfärbt, kann sie den Stängel abschneiden und die Zwiebel im nächsten Herbst wieder einpflanzen. So entsteht ein geschlossener, natürlicher Kreislauf, den jeder im Garten mit einer einfachen Blumenzwiebel in Gang setzen kann. " Das Schöne ist, dass ich dann Blumen nutzen kann, die ich so sonst gar nicht kaufen kann, weil sie so groß und stark im Garten wachsen, weil sie eben eine Slowbewegung haben ", sagt Kiefer.

Trend für die Branche aktuell keine Option

Ohne Dünger, Pestizide und mit so viel Zeit funktioniert das für die Branche allerdings noch nicht – schon gar nicht an Tagen wie Muttertag. Viele Schnittblumen kommen weiterhin aus afrikanischen Ländern wie Kenia, teilweise unter problematischen Arbeitsbedingungen. Mittlerweile setzt die Branche aber immer häufiger auf Fair-Trade-Siegel und Bio-Standards.

Alexandra baut in ihrem Garten Bio-Blumen auf 1.200 Quadratmetern an.

Nicola Fink vom Fachverband Deutscher Floristen sagt: " Slowflower ist immer willkommen, das ist klar. Aber die marktrelevante Komponente ist es ganz bestimmt nicht. " Die Mitglieder der Slowflower-Bewegung sind auf ganz Deutschland verteilt, die Blumen noch schwierig zu bekommen. Zudem sind sie teurer als herkömmliche Sträuße: Bei Alexandra Kiefer kostet ein Strauß mit 12 Tulpen 20 Euro – schließlich ist alles Handarbeit.

Über dieses Thema berichtet auch das WDR-Fernsehen in der Lokalzeit aus Düsseldorf am 5. Mai 2022 um 19.30 Uhr.