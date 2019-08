Bei einem heftigen Unwetter ist am Donnerstagmorgen (29.08.2019) ein Blitz in ein Stellwerk der Bahn in Mönchengladbach eingeschlagen. Von 5.30 bis 6.15 Uhr war dort deswegen der Zugverkehr auf mehreren Linien unterbrochen.

Nach rund 45 Minuten lief der Verkehr zwar wieder an, doch ist auf mehreren Regional- und S -Bahnlinien rund um Mönchengladbach weiter mit Verspätungen zu rechnen.

Verspätungen noch bis 10 Uhr