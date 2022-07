Neue Berufung: Kölscher Liedermacher als psychologischer Ersthelfer

In diesem Sommer hat sich Björn Heuser bei "Mental Health First Aid", kurz MHFA, zum "Ersthelfer für psychische Gesundheit" ausbilden lassen. MHFA hat seinen Ursprung in Australien und bietet auch in Deutschland Ersthelfer-Workshops an. " Ich habe viel über Früherkennung und akut gefährdete Menschen erfahren. Wann muss ich sofort Hilfe holen, wann genauer hinhören “, sagt der Sänger.

Einer Studie zufolge haben 40 Prozent der Deutschen mindestens einmal im Leben eine behandlungsbedürftige psychische Störung, so die MHFA. Das bedeutet: Fast jeder kennt in seinem Umfeld jemanden, der unter psychischen Problemen leidet oder mal betroffen waren. Björn Heuser sagt: " Ich wünschte, ich hätte damals schon so viel darüber gewusst, vielleicht hätte ich meinem Freund helfen können. "

