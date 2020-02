ZdK-Präsident Sternberg bedauert fehlenden Mut zu echten Reformen

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholischen Thomas Sternberg bedauert, dass Papst Franziskus hier in seinem Schreiben keinen Schritt nach vorne wage: "Vielmehr befestigt er sowohl in Bezug auf den Zugang zum Priesteramt, wie auch die Beteiligung von Frauen an Diensten und Ämtern der Kirche, die bestehenden Positionen der römischen Kirche."

Papstbrief "Querida Amazonia"

In dem am Mittwoch (12.02.2020) veröffentlichten Schreiben "Querida Amazonia", was soviel heißt wie "Geliebtes Amazonien", hat sich Papst Franziskus nicht geäußert zu der Empfehlung von Bischöfen aus der südamerikanischen Region, verheiratete Männer zum Priesteramt zuzulassen und das Diakonat der Frau zu erwägen.

Papst ruft zum Gebet für Katholiken in Südamerika auf

Stattdessen rief der Papst die Bischöfe zu Gebeten dafür auf, dass mehr Menschen den Priesterberuf ergreifen. Außerdem bat er sie, Missionare in das Regenwaldgebiet zu entsenden, in dem Katholiken oftmals monate- oder jahrelang keinen Gottesdienst feiern können, weil es dort keine Geistlichen gibt.