Shell will Markt für flüssiges Bio-Gas erobern

In zwei Jahren soll die Anlage auf dem Raffineriegelände in Köln-Godorf fertig sein. Dann will Shell pro Jahr bis zu 100.000 Tonnen flüssiges Gas aus Bio-Produktion an die Tankstellen des Unternehmens liefern. Das Bio-Gas sollen vor allem LKW und andere schwere Fahrzeuge verwenden.

1 Million Tonnen CO2 sollen eingespart werden

Zum Baubeginn war am Mittag auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst nach Köln-Godorf gekommen. "Diese Anlage kann dazu beitragen bis zu 1 Million Tonnen CO2 einzusparen“ erklärt Wüst: "Es ist Aufgabe von Politik, daraus ein Versöhnungsprojekt zu machen: Die, die freitags demonstrieren gehen, müssen wissen, wir tun alles, um das Klima zu schützen. Aber die, die sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen, müssen eben auch die Gewissheit haben, dass wir alles tun, dass Nordrhein-Westfalen, dass Deutschland Industrieland bleibt mit gut bezahlten Arbeitsplätzen“.

Shell setzt auf Bio-Kraftstoffe und Bio-Energie

Bio-Gas als Treibstoff für LKW ist aus Sicht von Shell wahrscheinlich nur eine Brückentechnologie. Die Manager des Unternehmens gehen davon aus, dass künftig schwere Fahrzeuge und Baumaschinen mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Doch noch sind die Brennstoffzellen, in denen mit Wasserstoff Strom produziert wird, zu schwer und zu groß, um wirtschaftlich in Lastwagen verwendet werden zu können. Bis die Wasserstoff-Technik soweit ist, soll Bio-Gas helfen CO2 im Lastwagenverkehr einzusparen.

Shell verursacht zehn Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland

Für Shell ist die Produktion von flüssigem Biogas kein grünes Mäntelchen, mit dem das Unternehmen sein Image aufpolieren möchte. Im Gegenteil: CO2-neutrale Produktion, weg von Erdgas und Erdöl – das sei die Unternehmensstrategie für die kommenden Jahrzehnte. Shell hat bereits begonnen, in Wesseling grünen Wasserstoff mit Hilfe von Öko-Strom herzustellen. Die Mineralölproduktion will das Unternehmen in Wesseling 2025 beenden. Shell verursacht nach eigenen Angaben zehn Prozent des CO2 Aufkommens in Deutschland. In Zukunft will Shell komplett klimaneutral werden. Der Umbau des weltweiten Mineralölkonzerns zu einem CO2-freien Energie- und Chemieproduzenten kostet enorme Summen – wie viel will Shell nicht verraten. Das Unternehmen sieht nach eigenen Angaben keine Alternative zu dem Wandel.