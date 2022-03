Katzen helfen Grundschülern beim Lesenlernen

Johanna und Mason gehen in die zweite Klasse der Gilbach-Grundschule in der Gemeinde Rommerskirchen. Die Siebenjährigen haben beim Vorlesen in der Klasse ein bisschen Scheu, sagt Anne Funk. Sie betreut die Kinder in der Offenen Ganztagsschule.

Leiter des Tierheims in Rommerskirchen-Oekhoven: Benjamin Pasternak

Das Bildungsprojekt ist bislang einzigartig in Nordrhein-Westfalen. Die Kinder kommen gemeinsam mit ihrer Betreuerin ins Tierheim im Ortsteil Oekhoven. Dort suchen sie sich ein Buch aus und setzen sich gemütlich ins Katzenzimmer. Die drei Katzen Flo, Ernie und Bert erwarten sie schon und schleichen den Schülern um die Beine. Sobald Johanna anfängt, laut vorzulesen, kommen die Tiere zu ihr, schnurren und lassen sich streicheln.

Projekt soll Selbstbewusstsein stärken

Ziel des Projektes ist es, dass die Kinder die Hemmungen beim Vorlesen verlieren. Denn wenn sie in der Klasse vorlesen, gebe es schonmal doofe Kommentare von den Mitschülern. „Das ist bei Katzen natürlich nicht so“ , erzählt Benjamin Pasternak, Leiter des Tierheims in Rommerskirchen-Oekhoven, „die Katzen sind mega entspannt, und das färbt dann auch auf die Kinder ab.“

Einmal pro Woche, immer freitags, kommen zwei bis vier Kinder aus der Gilbach-Grundschule und der Gemeinschaftsschule in Frixheim ins Tierheim. Ein Taxi bringt sie her und fährt sie nach einer Stunde wieder zurück zur Schule.

Katze Flo passt beim Vorlesen auf die Kinder auf

Finanziert wird das durch Fördermittel aus dem NRW-Programm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ . Betreuerin Anna Funk hebt den pädagogischen Effekt der tierischen Leseübung hervor: „Das Selbstbewusstsein der Kinder wird gestärkt, und die Konzentration wird besser.“

Positive Effekte auch für die Katzen

Die Idee für das Projekt hatte Sarah Pasternak, die sich sonst um die Finanzen im Heim kümmert. Sie hat die passenden Katzen ausgesucht: „Die sollten natürlich möglichst ruhig und lieb sein, damit sie die vorlesenden Schülerinnen und Schülern auch nicht stören“ , sagt sie.

Alle drei Tiere stammen aus so genannten „Animal-Hording-Fällen“. Das heißt: Sie wurden aus Wohnungen herausgeholt, wo sie unter schrecklichen Bedingungen mit vielen anderen Tieren gehalten wurden. Auch ihnen bringt das Projekt etwas, findet Tierheim-Chef Pasternak: „Sie werden so wieder an Menschen gewöhnt und überbrücken auch vergangene Geschehnisse.“

Das Projekt soll mindestens bis zu den Osterferien weiterlaufen. Und alle Beteiligten sind sich einig: Gerne auch noch länger.