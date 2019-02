3D -Simulatoren sollen in der Ausbildung helfen

Nicht nur in Kindergärten und Schulen sollen digitale Unterrichtsmaterialien eingesetzt werden, auch die Aus- und Weiterbildung setzt auf digitale Helfer. Die Universität Osnabrück etwa zeigt auf ihrem Stand, wie Auszubildende mit Hilfe eines 3D-Simulators Landmaschinen reparieren können.

" Diese Landmaschinen sind sehr teuer und deswegen kann man sie in die digitale Welt transportieren und an beliebigen Standorten weltweit an den Maschinen üben, was sonst nicht möglich wäre ", erklärt Simon Hagen von der Universität Osnabrück.

Auf der Suche nach Lösungen

In zahlreichen Seminaren, Vorträgen und Podiumsdiskussionen suchen Experten außerdem nach Lösungen, um etwa dem Lehrermangel etwas entgegen zu setzen, Inklusion in den Schulen besser zu gestalten, und für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Die Messe geht noch bis Samstag (23.02.2019).