Bilanz der Lollitests

Für Kinder ein leicht durchzuführender Test

Auch die Kinder hätten sich schnell an sie gewöhnt. So säßen in ihrer Kita sowohl die Kinder der Delphin-Gruppe als auch die der Pinguin-Gruppe an Testtagen bereit in ihren Stuhlkreisen. In der Regel zwei Mal pro Woche. Die Kinder hätten schnell gelernt, dass der Stab mit dem Wattebäuschchen-Ende in den Mund kommt und sie daran lutschen müssen bis die Eieruhr - 30 Sekunden später - abgelaufen ist.

Bisher kamen die Lolli-Testergebnisse des Zollstocker Kindergartens immer negativ zurück. Durch diese insgesamt sehr positive Bilanz haben die Sprecher der Stadt und Uniklink verkündet, dass sie das Projekt vorerst bis zum 31.07. verlängern wollen.