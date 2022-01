Sechs Monate nach der Flut: Betroffene haben noch viel zu tun

In Düsseldorf sind ein halbes Jahr nach der Flut bis auf den Großschaden an einer Realschule in Vennhausen alle übrigen Flutschäden in städtischen Schulgebäuden behoben, die sich insgesamt auf rund 350.000 Euro summieren, teilte ein Stadtsprecher mit. Auch die Sanierungsarbeiten in den Wäldern, Park- und Gartenanlagen seien weitgehend abgeschlossen.

Betroffene haben in Häusern noch viel zu tun

Viele Arbeiten dauern an

Im Stadtteil Gerresheim sieht das bei vielen Hochwasseropfern noch anders aus – etwa bei Dagmar Neugebauer, die dort direkt an der Düssel wohnt und das Souterrain voller Wasser hatte: " Etwa die Hälfte hab ich geschafft, bis zum Sommer will ich fertig sein, aber ich bin unheimlich erschöpft. Ich kann viele meiner älteren Nachbarn verstehen, die haben die Energie nicht mehr und mit der Renovierung noch nicht mal angefangen. Einige wollen wegziehen ", erzählt sie.

Nach dem Eindruck von Bezirksbürgermeisterin Maria Icking ( Grüne ) haben aber viele Betroffene " das Meiste geschafft ." 50.000 Euro an städtischen Hilfen und privaten Spenden wurden in dem Stadtteil bisher an Betroffene ausgezahlt. An Sport- und Kleingartenvereine gingen bislang etwa 75.000 Euro an Hilfsgeldern. Viele Kleingärtner wollten aber erst im Frühjahr mit der Sanierung beginnen, so Icking.

Vorsichtige Zuversicht in der Ostparksiedlung

Besonders getroffen hatte die Flut die Ostparksiedlung. " Drei Familien können immer noch nicht wieder in ihre Häuser ", berichtet Rolf Buschhausen, der in dem Viertel viele Fluthilfen koordiniert hat. Sie sind bei Freunden oder in Mietwohnungen untergebracht.